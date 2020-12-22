英国新病毒株阴影笼罩 亚洲股市普遍下跌

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（法新社香港22日电） 英国出现2019冠状病毒疾病（COVID-19）新变种病毒株，引发对于病例激增及新封锁措施的担忧，导致全球股市及油价今天再度重跌，亚股普遍收黑。

法新社报导，英国新变种病毒株据称传染力增加70%，不仅迫使全球多国暂禁自英国启程的飞机和旅客入境，更使疫苗推出及美国国会通过新振兴方案的消息黯然失色。

分析师指称，投资人因为耶诞节假期暂时放松，趁机卖出近期上涨的股票，落袋为安。多数分析师表示，2021年全球股市将出现大幅涨势，因为人们接种疫苗后，经济将会开放。

但分析师也指出，对于最新一波感染造成立即冲击的担忧，已致使长期乐观情绪无法持续下去。

花旗集团（Citigroup）全球首席投资策略师威汀（Steven Wieting）告诉彭博电视台（Bloomberg TV）：「对于市场而言，出自英国的情况相当骇人，这可能会刺激一些获利回吐。」但他也提及，疫苗接种应会「改变情势」。

东京股市日经225指数下跌1.0%，收26436.39点；香港恒生指数下滑0.7%，收26119.25点；上海证券交易所综合指数收跌1.9%，收3356.78点。

首尔及雅加达股市下跌逾1%，新加坡收跌0.7%，雪梨股市下挫1.1%，台北股市在国内通报4月以来本土传染首例后下滑逾1%。

马尼拉股市下挫0.3%，但孟买股市上涨逾1%，威灵顿股市上扬1.9%，曼谷股市上涨1.6%。

© 2020 AFP