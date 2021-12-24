英国染疫增近12万例 强生吁打疫苗当耶诞礼物

（法新社伦敦24日电） 英国首相强生今天在平安夜发表谈话，敦促社会大众都去接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，在确诊病例创下近12万例新高下，当作给国家和家人最好的礼物。

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法新社报导，强生（Boris Johnson）说：「现在已经快没时间可以买礼物了，但还是可以做一件很棒的事，当作送给家人与国家的礼物…就是去打一针，无论这是你的第1剂、第2剂或是追加剂。」

Omicron变异株导致英国病例创下新高纪录，但强生仍拒绝在耶诞假期对英格兰实施更严格的防疫措施。

强生将防疫重点摆在施打追加剂作业上，要让所有成人在年底前都能接种疫苗。

英国今天通报过去24小时新增近12万例确诊，再创新高纪录。强生坦言：「COVID-19疫情持续了两年，我不能说疫情已经过去。」

强生去年12月19日下令伦敦和英格兰东南部实施居家防疫，有数百万人因此必须改变耶诞节计画。

今年强生选择不实施严格限制令，他在平安夜谈话中说：「对全国上上下下数百万家庭而言，我希望、也确信今年耶诞节会比去年好很多、一定会更好。」

他提醒，民众在与身体较脆弱的亲戚见面前，必须先自行完成采检，同时鼓励他们与家人共度耶诞节。

强生提到，耶稣基督说要「爱邻如已」，打疫苗符合这样的教导。（译者：纪锦玲）

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