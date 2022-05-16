英国查尔斯王储代表女王访加 继承王位声势升高

（法新社伦敦16日电） 由于英国女王伊丽莎白二世年事已高且健康状况不佳，英国王储查尔斯王子比以往任何时候都更被外界关注未来的角色，本周他将代表母亲出访加拿大。

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96岁的英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）在位70年写下历史，随着她的治理接近尾声，王位继承人的一举一动都越来越受到关注。

上周，73岁的查尔斯王子（Prince Charles）在最后一刻代替女王伊丽莎白二世，参加英国国会开议大典，这清楚显示，他继任成为国王的漫长等待即将结束。

查尔斯王储参加了英国国会开议大典，而伊丽莎白二世则是近60年来首度缺席，都让大众对于她是否该继续在位的舆论风向有了转变。

英国市调公司「舆观」（YouGov）在本周进行的一项民意调查结果显示，如今认为伊丽莎白二世应该退位，别终身担任女王的受访者比例，从上个月的25%上升到现在的34%。

但仍有将近一半（49%）的受访者表示，伊丽莎白二世应该继续担任女王。

同时，查尔斯王储声势上涨，从这份访问1990人的民调可以看到，36%的民众相信他会成为好国王，比上个月多了4个百分点。

© 2022 AFP