英国正式脱欧 欧盟代表悲观：无法庆祝分手

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（法新社伦敦1日电） 英国正式脱离欧洲联盟（EU），首相强生（Boris Johnson）大赞这对英国来说是「了不起的一刻」，不过若干欧盟官员对此感到悲观。

虽然英国目前受到冠状病毒病例激增打击，不过强生矢言，脱欧后的英国将成为一个「开放、慷慨、向外展望、国际主义和贸易自由的国家」。

「自由就在我们掌中，由我们作主来充分利用。」

就法律上来看，英国早在去年1月31日就已脱离欧盟，不过双方在过渡期为了签订自由贸易协议的谈判陷入停滞，最终在耶诞夜这天敲定协议。

如今过渡期已结束，欧盟规范不再适用，立即的影响是英国与欧盟27个成员国间逾5亿人口无法再自由流动。

数十年未见的海关边境检查也首度恢复实施；此外，虽然自由贸易协议让英国得以继续触及欧洲近4亿5000万消费者，脱欧后的额外书面作业预料仍将造成排队和混乱。

当局将密切关注北爱尔兰与欧盟成员国爱尔兰接壤边境，确保人员流动不受限制；这是1998年终结因英国统治引发长达30年暴力冲突所签订和平协议中的关键纲要。

英国脱欧提高了亲欧盟的苏格兰举行独立公投呼声，随着2021年揭开序幕，强生在苏格兰恐面临宪政难题。

苏格兰亲欧派首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）在社群媒体推特（Twitter）上写道：「欧洲，苏格兰很快会再回来。」

欧盟如今流失6600万人口，以及价值2.85兆美元的经济体。英国出走，令部分欧盟官员感到遗憾。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）表示，英国仍将是「我们的朋友和盟邦」，不过惋惜英国脱欧是「许多谎言和不实承诺」的结果。

英国首席贸易谈判代表佛罗斯特（David Frost）推文写道：「英国再度成为完全独立的国家，为自己决定自己的事务。」

不过欧盟谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）悲观向法国RTL电台表示：「没人能向我展示英国脱欧的附加价值。」

「这是分手…你无法庆祝分手。」

© 2021 AFP