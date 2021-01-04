英国法官拒将亚桑杰引渡 美国检察官将提上诉

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（法新社伦敦4日电） 英国法官今天裁定，维基解密（WikiLeaks）澳洲籍创办人亚桑杰不应被引渡到美国受审。他因在网路上公布数十万份机密文件，被美国指控间谍罪，美国检方已表明会就此提出上诉。

亚桑杰（Julian Assange）的律师费兹杰罗（Edward Fitzgerald）表示，美国检察官已表明，他们将就这项裁定提出上诉。费兹杰罗指出，他6日将为亚桑杰提出保释申请。

伦敦刑事法庭老贝里（Old Bailey）地方法官巴莱塞（Vanessa Baraitser）表示，若将现年49岁的亚桑杰送到大西洋彼岸拘押，他恐有自杀风险。

巴莱塞还说：「基于这项理由，我裁定有鉴于会造成精神伤害，引渡将（对亚桑杰）残酷不公，我已下令将他释放。」

在裁决宣布时，亚桑杰于庭上擦拭额头松了一口气，他的未婚妻莫里斯（Stella Moris）则欣喜落泪，与维基解密总编辑拉芬森（Kristinn Hrafnsson）欢喜相拥。

莫里斯今天表示，这是「本案迈向正义的第一步」。亚桑杰的支持者自今天清晨就聚集法院外，他们闻判时雀跃欢呼，大喊「释放亚桑杰」。

长期以来，亚桑杰及他的法律团队一直主张，这起旷日费时的案件有政治动机。本案已成为轰动一时的媒体自由事件。

亚桑杰案已历经逾10年的司法争议，但本次判决仍可上诉。亚桑杰已遭还押，但法院今天稍晚可能就保释进行听审。

流亡海外的美国揭密者史诺登（Edward Snowden）今天指出，他希望英国拒绝引渡亚桑杰一事，将使让亚桑杰在美国面临间谍罪指控的尝试画下「句点」。

© 2021 AFP