英国法院审维基解密创办人亚桑杰 裁定引渡美国与否

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（法新社伦敦4日电） 维基解密（WikiLeaks ）澳洲籍创办人亚桑杰今天将在英国面临法院裁决，他因在网路上公布数十万份机密文件，被美国指控间谍罪，法院将裁定他是否应被引渡至美国。

法新社报导，伦敦中部刑事法庭老贝里（Old Bailey）地方法官巴莱塞（Vanessa Baraitser）定于格林威治时间10时开始，针对这起轰动一时的媒体自由案件作出裁决。

今年49岁的亚桑杰（Julian Assange）在美国面临18项指控，这些指控涉及维基解密2010年发布的50万份机密文件，其中详述美国在阿富汗和伊拉克的军事行动等层面。

今天的法院裁定将可上诉，意味在英国进行任何可能的引渡前，法律程序可能继续进行。若在美国遭定罪，亚桑杰最长可能得入狱175年。

在英国法院作出裁定之前，德国和一名联合国（UN ）人权专家都对引渡亚桑杰带来的人权和人道主义问题表达关切。

亚桑杰患有呼吸道疾病，使他更易染上2019冠状病毒疾病（COVID-19）。在伦敦东南区关押他的戒备森严监狱里，已有数名囚犯染疫。

© 2021 AFP