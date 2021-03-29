英国消防员加护病房助抗疫 医疗人员稍喘息

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（法新社英国朴茨茅斯29日电） 乔斯林（Dan Joslin）担任消防员已经14年，但在过去6周，他一直在医院的加护病房内协助2019冠状病毒疾病（COVID-19）病患。

33岁的消防小队长乔斯林说：「我从没想过会在职业生涯中从事这样的工作。」他是在英国南部港口城市朴茨茅斯的亚历山德拉女王医院（Queen Alexandra Hospital）担任志工的8名消防员之一。

在朴茨茅斯和罕普夏（Hampshire）4家医院中，27 名身穿特殊红色手术服消防员持续帮忙，并轮班工作12 小时。

来自罕普夏郡消防局分队长罗兹（Alex Rhodes）说，他们是第一批前往加护病房支援的全职消防员，染疫的重症患者在这里接受治疗。

罗兹告诉法新社：「我想我们相当有信心，这是第一次，（我们）是全国唯一这样做的消防员。」

乔斯林补充：「这是我们一直在做的开创性工作。」

他们希望英国其他的地区也能仿效他们的做法，疫情若再升温，这么做可以让负担过重的第一线医疗人员有喘息的机会。

英国是疫情最严重的国家之一，目前累计确诊超过430万例，病殁人数逾12万6000人。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP