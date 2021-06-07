英国王室欣喜 梅根第2胎产女

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（法新社伦敦6日电） 英国哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）第2胎产女，白金汉宫今天发表声明说，女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）和王室家族闻讯感到「欣喜」。

白金汉宫（Buckingham Palace）的女发言人表示：「女王、威尔斯亲王（The Prince of Wales）和康瓦尔公爵夫人（The Duchess of Cornwall）与剑桥公爵和公爵夫人（The Duke and Duchess of Cambridge）已获悉，并且欣喜萨塞克斯公爵与公爵夫人（The Duke and Duchess of Sussex）的女儿出生。」

英国首相强生（Boris Johnson）也在推特发文道贺：「祝贺英国萨塞克斯公爵与公爵夫人的女儿出生。」

梅根第2胎产女取名莉莉贝（Lilibet），全名是莉莉贝．「莉莉」戴安娜．蒙巴顿-温莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor）这是以女王伊丽莎白二世与梅根丈夫哈利王子已故母亲黛安娜王妃（Princess Diana）的名字命名。

梅根的第1胎是在2019年喜获麟儿并命名亚契（Archie），全名是亚契．哈里森．蒙巴顿-温莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP