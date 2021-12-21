英国疫情严峻 首相强生拒颁限制令称再观察

（法新社伦敦20日电） 在Omicron变异株疫情持续升温下，英国首相强生仍力抗压力不颁布社交活动限制，仅称将持续审视情势。

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英国今天通报新增9万1743人确诊，过去一周单日新增确诊人数一再刷新纪录，大多数病例集中在伦敦，染疫住院率也在攀升。英国是欧洲疫情最严重的国家之一，迄今累计14万7000多人病故。

尽管如此，英相强生（Boris Johnson）仍力抗要求在耶诞假期收紧防疫限制的压力，仅矢言会「持续审视局势」，但「采取进一步行动的可能性仍然存在」。

即使政府的科学顾问呼吁颁布社交限制，强生仍在内阁会议后宣布，内阁首长已决定不在即将到来的耶诞假期间限制社交活动。

他说：「如何在风险和不确定性之间取得平衡，特别是感染Omicron的住院率…我们同意应从现在开始不断审视数据，每小时持续追踪。」

英国政府本月稍早采取所谓的「B计画」，即在各场合强制佩戴口罩、尽可能在家工作，以及参与大型活动必须出示疫苗护照，试图遏阻疫情。

英国希望在月底前达成所有成年人施打追加剂的目标。但相较于一些欧洲邻国，官方仍未针对社交活动做出政策上的改变。

尽管当局祭出B计画并推广施打追加剂，感染率仍持续飙升，科学和医学顾问警告说，若再不采取进一步措施，医疗系统恐不堪重负。

根据一家主要谘询机构上周末发布的文件，英格兰可能会「在高峰时期见到每天至少3000人染疫住院，在2022年头几个月的某些情况下，结果会明显更加恶化」。

去年耶诞节，强生不得不颁布室内社交限制引发反弹后，今年再度面临要求他不要实施限制的强大政治压力，特别是来自他的保守党同志。（译者：陈怡君）

© 2021 AFP