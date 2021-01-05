英国疫情严重 业界警告音乐节处于存亡之秋

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（法新社伦敦5日电） 英国音乐工作者及代表组成的联盟今天警告，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情使得英国夏季的音乐节陷入「存亡危机」，呼吁政府提供更多支援。

英国音乐协会（UK Music）在报告中说，新型冠状病毒已对「现场演出产业和英国的音乐节构成存亡危机」，2020年夏季因此完全报销。

英国音乐协会进一步警告：「2021年夏季绝大多数（的节目）很有可能也无法如期演出。」

每年都有成千上万英国人和观光客蜂拥至英国夏季各类音乐节，英国音乐协会表示，这些音乐活动是「我们富含文化底蕴的现场音乐演出的支柱，展现了极其多元的音乐类型」。

协会以颇负盛名的格拉斯顿伯里音乐节（Glastonbury music festival）为例表示，这场活动能替英格兰西南部经济带来超过1亿英镑（约新台币38.4亿元）的效益。

协会还指出，整体而言，各项音乐节每年直接聘用了8万5000名劳工。

英国是全球新型冠状病毒疫情最严重的国家之一，迄今累计逾7万5000人病故，规模达58亿英镑的音乐产业也深受冲击。

英国政府先前两度宣布全国封锁，数月来也实施其他防疫限制措施，音乐表演场地都因此关闭。近日变种病毒在英国迅速蔓延，首相强生（Boris Johnson）昨晚又宣布最新一波全国封锁措施。

去年7月，英国政府推出16亿英镑的文化振兴基金，帮助艺术产业在疫情中得以维持下去，其中2.5亿英镑的救命钱拨给音乐产业。

英国音乐协会现在呼吁当局订下大概的日期，让大家知道音乐表演场所何时可以恢复开放，并为音乐产业制定政府支持的再保险计画。

英国音乐协会执行长裘库-古德温（Jamie Njoku-Goodwin）表示：「支持音乐产业、帮助音乐产业回归常轨，符合国家利益。」

他说：「如果音乐活动策划人、艺术工作者和表演场所现在得不到适当支援和再保险，那很大一部分的夏季现场音乐季很可能会取消。」

© 2021 AFP