英国疫情恶化 医疗业呼吁政府恢复部分防疫限制

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国民保健署（NHS）署长泰勒（Matthew Taylor）表示，随着更繁忙的冬季即将来临，医院承受巨大压力，必须采取行动因应。

泰勒告诉天空新闻网（Sky News）：「今年冬季，我们将面临特殊状况，因此必须采取行动。」

泰勒说，医界领袖通报，疫情恶化代表他们无法在急诊室等待时间、救护车反应时间、治疗积压量等问题上，达成关键目标。

泰勒强调：「最好尽早采取相应措施，避免经济再度停摆。我了解，防疫限制会给民众带来不便，但难道我们要等待状况继续恶化？到时我们可能会被迫采取更严格的限制措施。」

尽管如此，多数政府官员仍反对重新实施任何限制措施。他们认为，当前状况已较今年稍早改善许多，该国正在学习「与病毒共存」。

19日英国共有223人死于COVID-19（2019冠状病毒疾病），这是自3月以来的最高单日死亡人数，民众对每日新增确诊人数的担忧也日益加剧。

近来英国平均每日新增逾4万例确诊，为夏季以来首见，入院患者人数不断增加。

政府于7月解除防疫限制，并坚称他们正密切关注统计资料。他们相信，感染人数骤增，应归因于学龄儿童大量感染。

© 2021 AFP