英国研究：LED路灯光害 致昆虫数量锐减

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（法新社华盛顿25日电） 一项在英格兰南部进行的新研究指出，路灯－特别是使用白色发光二极体（LED），不仅会干扰昆虫行为，也是导致昆虫数量下降的背后元凶。

法新社报导，夜间人工照明已被认为是世界各地昆虫栖群减少的可能因素，但这个议题的研究仍不足。

为了解这个问题，科学家比较街灯照亮的灌木或草地边缘组成的26个路边站点，对照相同数量、几乎相同但没有街灯的站点。

研究团队选择蛾毛虫来替代广泛的夜行性昆虫，因为它们在孵化后成为幼虫，到取得飞行能力前都栖息在几公尺距离内。

研究结果令人大开眼界，在灌木丛的昆虫栖群减少47%，路边草地减少37%。

研究报告第一作者、英国生态水文中心（UKCentre for Ecology and Hydrology）的鲍野斯（Douglas Boyes）告诉法新社：「情况是如此严重，我们真的是吓了一跳。」

研究团队原本预期仅约10%的较缓和下降。

照明也干扰昆虫的进食行为，研究团队为毛毛虫秤重时发现，在明亮区域的毛虫比较重。

鲍野斯表示，团队的解读是那些毛虫不知道如何因应这个不熟悉的情况，这有悖于它们过去数百万年以来的演化经验，因此进食更多以快速成长。

这篇论文承认街灯的影响属地区性，是导致昆虫数量减少的「次要因素」，相较之下，其他重要因素包括都市化、栖息地破坏、集约化农业、污染与气候变迁等。

但即使是地区性减少也可能对更广大生态系统带来连锁性后果，将导致鸟类和蝙蝠的食物来源减少。

© 2021 AFP