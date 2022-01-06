英国确诊暴增 旅行限制却将放宽

（法新社伦敦5日电） 英国今天通报2021年最后一周COVID-19病例创新高，英格兰每15人就有1人染疫，首相强生却说旅行限制无法控制疫情，将取消入境前需出示采检报告且入境后需隔离直至采阴的规定。

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COVID-19（2019冠状病毒疾病）感染人数暴增，让医院等公共服务极度紧绷，因为医院除了人力短缺，住院人数也持续增加。

英国政府今天宣布新规定，将取消要求入境旅客出示出发前采检报告，以及入境后隔离直至采检阴性的规定，改为要求入境者在抵达的头两天接受侧向流体免疫层析法（lateral flow），而非较昂贵的PCR采检。

英国已是欧洲最受疫情冲击的国家之一，染疫死亡人数目前逼近15万人，自去年11月底以来，Omicron变异株入侵导致确诊病例再度激增。

强生（Boris Johnson）今天对议员表示，单日新增确诊近日突破20万大关，上月起为控制疫情强化的旅游限制如今不再有效。

他告诉议员：「现在Omicron盛行率这么高，这些措施对病例增加的影响有限，且会继续让我国旅游业蒙受重大损失。」

「所以我宣布，英格兰从周五清晨4时（台北时间7日中午12时）起取消入境前采检规定，这种规定让许多人断了旅行的念头…。」

强生指出，只有侧向流体免疫层析法阳性才需再接受PCR检测，「来协助我们厘清边境是否出现任何变数」。

他还宣布，为缓解病例空前激增造成的影响，针对英国无症状感染者的采检规定将会放宽。1月11日起，无症状感染者采检阳性，将无须再接受PCR采检确定。

苏格兰与威尔斯明天起将实施类似措施。

© 2022 AFP