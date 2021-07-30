英国示警：两周内缅甸半数人口恐染COVID-19

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（法新社纽约联合国总部29日电） 缅甸政变后局势动荡，英国今天向联合国安全理事会警告，缅甸5400万人口中，有一半可能在未来两周内感染COVID-19 （2019冠状病毒疾病）。

英国为因应缅甸疫情「危急」而召开这次会议，据英方说法，自军人2月夺权控制缅甸后，当地疫情「迅速恶化」。

英国敦促安理会应确保缅甸境内会遵守第2565号决议。这项决议要求冲突区停火，好让COVID-19疫苗能安全配送。

英国驻联合国大使吴百纳（Barbara Woodward）说：「我们应考虑如何执行决议，这非常重要。」

贫穷的缅甸自军方掌权后陷入动荡，很多医护人员出面抗议政变，许多医院的能力都无法因应病例激增。

联合国估计，目前缅甸医护设施只有约4成还能运作，而且军政府部队至少对医护人员和设施发动260次攻击，拘留至少67名医护人员。

由民主派人士组成的全国团结政府（National Unity Government）发言人拉拉索（Susanna Hla Hla Soe）说：「新一波COVID-19疫情如野火燎原般散播至全国。不幸的是，由于缅甸军方把COVID-19当成对抗人民的武器，还有更多人将失去性命。」

缅甸国营媒体本周曾报导，军政府当局正在寻求「友好国家」协助对抗病毒。

缅甸昨天通报新增约5000起COVID-19病例，远比5月初的单日约50例高出许多，但分析家说，真实数据可能不只如此。

根据军政府，缅甸迄今约175万人已施打过疫苗，上周有一批中国捐赠的国药集团（Sinopharm）疫苗送达，但会优先用于中缅边界居民。

中国也提供超过1万剂疫苗给缅甸靠中国边境一个叛军团体，试图遏止染疫缅甸人涌入中国。

© 2021 AFP