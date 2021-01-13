英国神秘富豪巴克雷辞世 享寿86岁

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（法新社伦敦13日电） 英国神秘低调的亿万富豪大卫．巴克雷（David Barclay）旗下的每日电讯报（The Daily Telegraph）今天报导，巴克雷3日因病过世，享寿86岁。

每日电讯报描述，大卫．巴克雷和双胞胎兄弟佛瑞德里克（Frederick）无论外表、生活风格，甚至连衣着几乎都一模一样，两人共同打造一个庞大的商业帝国，事业版图涵盖船运和零售业，其中包括丽思饭店（Ritz Hotel）。

报导中说：「巴克雷兄弟在商业生涯运作如一人，同时极力避免个人公开曝光，并阻止媒体的报导。」

英国首相强生（Boris Johnson）对这位前东家的辞世表达哀悼之意。

强生在推文中说：「谨向大卫．巴克雷爵士致上崇高的敬意，他拯救了一家伟大的报纸，在英国境内创造数以千计的就业。他坚信这个国家的独立 ，以及随之可以取得的成就。」

强生曾任每日电讯报旗下欧洲特派员，之后替电讯报撰写专栏，他因为在文章中炮轰欧盟而成名。

巴克雷兄弟1992年买下媒体大亨麦克斯威尔（Robert Maxwell）创立才2年的周报「欧洲人」（TheEuropean），首次跨足媒体业。

之后两人买下日报「苏格兰人」（The Scotsman），最后于2004年实现他们的理想，拥有保守派的堡垒每日电讯报。

两人一直以来提倡小政府、低税赋，同时也是前英国首相佘契尔（Margaret Thatcher）的强力支持者。佘契尔人生的最后一段日子就是在伦敦豪华的丽思饭店度过。

巴克雷兄弟1934年诞生于伦敦一个苏格兰家庭，两人14岁离开学校，一起在商场打拚，以房地产起家。

一位金融家告诉电讯报：「他们是非常有效率的隐形买家。来无影，去无踪。」

两兄弟去年因丽思饭店出售案，罕见地公开卷入和卡达统治者姻亲的纷争，最后告上法院。

巴克雷兄弟2000年接受英国女王伊丽莎白二世授勋，获封骑士爵位，成为英国现代史上首次双人封爵仪式。

大卫．巴克雷曾有过两段婚姻，身后留下4子。

© 2021 AFP