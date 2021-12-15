英国维权人士争取性别中立护照受挫 上诉遭驳回

（法新社伦敦15日电） 英国维权人士艾伦凯恩（Christie Elan-Cane）针对政府不允许提供性别中立护照的政策提出法律挑战，在高等法院受挫后一路上诉，今天遭英国最高法院5名法官驳回。

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认为自己非男也非女的艾伦凯恩认为，英国的护照申请程序「本来就具有歧视性」。

艾伦凯恩1995年就开始争取在护照上的性别栏注记为「X」，而非男或女。她表示，将以侵犯隐私权为由，把此案上诉到欧洲人权法院（ECHR）。

英国护照申请表上性别选项只有「男性」或「女性」，却没有「X」（unspecified，不指明）的选项， 若干其他国家则已经采用有第三性别选项的护照。

但英国最高法院一致驳回这项上诉案，指出填写申请表和比对其他官方文件，就可以确认一个人的身分。

利德（Robert Reed）法官表示，这些文件包括出生或性别证明。他还说：「因此这是法律目的所承认的性别，并登记在那些相关文件中。」

艾伦凯恩认为英国政府侵犯维护私生活的法定权利，且不愿面对性别或性向歧视问题，因而提出诉讼。

加拿大、澳洲、丹麦、德国、马尔他、尼泊尔和巴基斯坦等国家现在发行的护照，都有男女性别以外的选项。

© 2021 AFP