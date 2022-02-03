英国能源费上限将大涨 政府祭3402亿补助民众

（法新社伦敦3日电） 鉴于英国能源监管当局将业者收费上限调高54%，造成数以百万计英国人的能源帐单4月起将大涨，英国政府今天宣布提供相当90亿英镑（约新台币3402亿元）补助给受影响最大家庭。

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英国天然气暨电力市场管制局（The Office of Gas and Electricity Markets，Ofgem）宣布，由于趸售天然气价格飙涨，4月起英格兰、威尔斯和苏格兰的消费者若未和能源供应商签订固定合约，全年价格上限将调高693英镑至1971英镑（约新台币7万4500元）。

英国北爱尔兰地区有另外的能源监管当局，它也已宣布将一般家庭的天然气帐单费用大幅调高。

英国去年12月通货膨胀率已来到接近30年高点。家庭支出增加，令人更担心生活成本挤压。

有鉴于此，英国财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）宣布，政府将提供能源供应商国家担保贷款，让它们将涨价分5年实施，等于用电户10月将获得200英镑费用减免。此外，中低收入户4月将获得地方税减收150英镑。

苏纳克在英国国会告诉议员：「要我站在这里、假装我们不须为了收费更高而做出调整，这既错误也不正直。」

「但我们能够做的，是缓和数以百万计家庭受到的重大价格冲击，藉由确保初期涨价幅度较小，以及让涨价分散在较长时期。」苏纳克指出，相关措施将帮助到2800万户家庭。（译者：张正芊）

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