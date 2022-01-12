英国脱欧一年 伦敦金融仍支配欧陆

（法新社伦敦11日电） 英国正式脱离欧盟一年后，即便是伦敦的主要商业活动与银行业务已流向阿姆斯特丹等对手城市，伦敦强有力的金融部门依旧支配着欧洲大陆市场。

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盈透证券（Interactive Investor）股票策略主管魏德（Lee Wild）表示：「伦敦作为全球金融中心已有数百年历史，英脱欧之后，也不会改变这个事实，当然不会在很快时间内就改变。」

伦敦目前尚未与欧盟敲定对等条款，好让一些总部设在伦敦的企业得以在欧洲全方位经营，而伦敦大多数摩天大楼办公室也因COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施而显得冷清。

伦敦在英脱欧的立即效应下受到影响，过去一年来股市交易量流向几个对手城市，目前正力争恢复旧有基础。

2021年初，伦敦股市交易下挫约40%；根据芝加哥期权交易所全球市场公司（Cboe Global Markets）资料，就去年大部分时间里的股票交易量而论，阿姆斯特丹是当中最大受益者，已取代伦敦成为欧洲最大的交易中心。

根据2021全球金融中心指数（Global Financial Centres Index），若将各种因素纳入考量，包括基础设施、商业环境与信誉等，伦敦依然是仅次于纽约的世界第2大金融中心。

在外汇交易与衍生性金融商品等方面，伦敦仍是具全球规模的主要金融中心。

魏德告诉法新社说：「姑不论欧盟带来的挑战，以及巴黎、布鲁塞尔、法兰克福和阿姆特丹可能威胁，竞争城市想从伦敦手中夺走欧洲最主要金融中心王冠，机会不大。」

因颇具规模的服务网络支撑，伦敦尚能在世界金融界屹立不摇。

股票经纪服务公司AJ Bell投资主管穆德（Russ Mould）表示：「伦敦仍有许多优点；在银行业、顾问、律师、基金经理人和避险基金等环境条件...可提供适当成本资金给需要的企业，让这些公司得以进行投资、新创和成长，并创造就业机会。」（译者：纪锦玲/核稿：曹宇帆）

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