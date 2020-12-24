英国脱欧协议敲定在即 亚洲股市涨多跌少

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（法新社香港24日电） 英国与欧盟朝着达成脱欧贸易协议方向前进，而在美国总统川普抨击国会通过的振兴方案后，投资人漠视相关担忧，亚股在耶诞节前涨多跌少。

法新社报导，英国政府与欧盟当局在历经数月的痛苦及断断续续判谈后，似乎即将签署协议，因为双方最终在关键症结议题找到共识。

双方今天凌晨挑灯夜战，着手于协议最后细节，谈判人员希望，在英国首相强生（Boris Johnson）及欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）一连串协商协助下，将在黎明前有所突破。

欧盟执委会发言人马莫尔（Eric Mamer）凌晨推文表示：「将挑灯夜战继续脱欧协议工作。建议所有脱欧观察家此刻多睡一些，希望明晨会有早的开始。」

一名欧盟消息人士告诉法新社，若一切顺利进行，两位领袖（强生及范德赖恩）应会在格林威治时间7时通话，敲定协议。

东京股市日经225指数上涨0.5%，收26668.35点；香港恒生指数上扬0.2%，收26386.56点；上海证券交易所综合指数下跌0.6%，收3363.11点。

台北股市今天收涨0.4%，首尔股市上升1.7%，雪梨股市上涨0.3%，孟买股市上扬1.2%，新加坡股市小涨0.3%，曼谷股市劲扬2.4%，但吉隆坡股市下跌0.4%，雅加达股市下滑0.2%。

© 2020 AFP