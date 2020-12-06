英国脱欧后大学学费将大增 欧盟留学生恐减少

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（法新社伦敦6日电） 英国的牛津和剑桥等大学享誉全球，是不少国际学生向往的高等学府，但来自欧洲联盟国家的学生指出，英国脱离欧盟后，学费将会飙涨，对来自欧盟的学生来说，吸引力恐不再。

英国年底结束脱欧过渡期，明年1月不再属于欧盟的成员后，对来自欧盟国家的学生来说，将面临到的最大问题就是钱。

举例来说，国际学生如果主修医学之类的学科，学费将超过4万英镑（约新台币152万）。

另外还有其他的费用，像是学生签证费约350英镑（约新台币1万3290元），以及使用国家医疗保健服务（National Health Service）必须支付500英镑（约新台币1万8987元）。

英国脱欧后，欧盟学生不再符合申请英国学生贷款的资格，费用增加对于来自欧盟较贫穷国家的学生来说，影响变大。

23岁的波兰研究生格伦（Michal Gren）说，这对波兰学生来说是笔「大钱」。「越来越难确定英国是否会是一流的学生会去的国家」。格伦考虑申请英国的研究所。

在伦敦大学玛丽皇后学院（Queen Mary University of London）主修航太工程的22岁波兰学生佛瑞（Dominik Frej）说：「现在开始，能否在英国留学不是由学术潜力和学识来决定，而是你的财力。」佛瑞为了省下生活费，目前在波兰的华沙远距上课。

目前旅英波兰留学生约8000人，担任英国波兰留学生协会会长的佛瑞说：「这个数字肯定会缩水75%。」

根据英国大学暨学院入学服务机构（Universities and Colleges Admissions Service）的统计，今年申请到英国留学的欧盟学生人数已从去年的6480人，减少至5220人。

© 2020 AFP