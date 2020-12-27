英国脱欧贸易协议未设障碍 法国香槟酒庄欢庆

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（法新社法国艾伊香槟27日电） 英国24日和欧洲联盟（EU）达成脱欧后贸易协议，法国香槟制造商因此获得额外年终欢庆理由。因为英国是法国香槟最大海外市场，而新协议让香槟免于新关税和配额限制。

英国每年消费2500万至3000万瓶法国香槟。法国香槟是英国高档生活标志，不仅知名虚构情报员角色007詹姆士庞德（James Bond）钟情法国香槟品牌伯兰爵（Bollinger），一些法国香槟酒庄也享有英国女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）和王室供应商的殊荣。

欧盟和英国签订的新贸易协议，未对英吉利海峡两岸间货物贸易课徵新关税或规定新限额。法国香槟酒庄联盟（Union des Maison de Champagne，UMC）主席巴希耶尔（Jean-Marie Barrillere）表示，这令业界「大大松一口气」。

自从英国2016年公投决定退出欧盟后，「无协议」脱欧的阴影一直笼罩法国香槟业。巴希耶尔本月稍早担忧表示：「如果没有（贸易）协议，…英国将变成像非洲或亚洲一样的遥远市场。」他担心面临「新关税、过关手续、复杂的官僚程序和物流恶梦」。

从脱欧过渡期结束前几个月间英国的法国香槟销量大增，可见人们多害怕无协议脱欧可能对法国香槟贸易带来的痛苦麻烦。

巴希耶尔透露：「英国不分个人和进口商都一直囤货，我们也不断出货。」他估计这波采购约达全年销量的10%，应可顺利在本月31日前让所有香槟摆上英国家户的酒柜和酒架。

伯兰爵执行长贝列内（Charles-Armand deBelenet）也表示：「为了避开物流塞车，我们提前出口相当于1或2个月的库存。」

他还说：「我们本来预期（英国脱欧）会重创市场信心，但英国市场挺得不错，比法国市场还强健。」英国市场每年为伯兰爵香槟带来150万欧元（约新台币5145万元）收入，相当于总营收的1/3。

一些年产量比伯兰爵的300万瓶还少的法国香槟制造商，原本更加担忧脱欧后来自英国的需求会枯竭。

例如年产量80万瓶的香槟酒庄约瑟夫裴里耶（Joseph Perrier），每年约有20%产量销往英国，但公司规模不足以吸收无协议脱欧可能对业务带来的冲击。

在英欧贸易协议终于敲定前，约瑟夫裴里耶执行长福蒙（Benjamin Fourmon）担忧说：「我们的处境无法应付（欧盟系统外的）遥远市场所有关务文书作业。」

这家英国王室钟爱到视为「非正式伙伴」的酒庄担心，若英吉利海峡两岸贸易出现新壁垒，将带给他们一场「灾难」。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP