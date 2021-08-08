英国自由车好手肯尼夺奥运第7金

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（法新社东京8日电） 33岁的自由车好手杰森．肯尼（Jason Kenny）今天夺得个人的第7面奥运金牌，成为英国史上最成功的奥运选手。他表示，关于退休可能还要三思。

肯尼今天在男子竞轮赛以优异表现夺金，拿下个人第7金，也是他的第9面奥运奖牌，超越了拿下6金的英国自由车选手霍伊(Chris Hoy)。

在今天的其他自由车项目，加拿大的密契尔（Kelsey Mitchell）夺下女子争先赛金牌，美国的瓦伦特（Jennifer Valente）在女子全能赛摘金。

不过，肯尼是所有镁光灯焦点，他在4届奥运创下7 金2银的纪录，总奖牌数超越了获得5金1银2铜的退役英国自由车手魏金斯（Bradley Wiggins）。

肯尼在最后阶段展开突袭猛冲，超越了马来西亚的阿旺（Azizulhasni Awang），以及在这届奥运夺下争先赛与团体争先赛金牌的荷兰世界冠军拉夫雷森（Harrie Lavreysen）。

肯尼在2016年里约奥运后曾经短暂退休，他目前尚未决定在东京奥运后是否要重回比赛，但承认这次胜利确实令他开始思考。

被问到这是否会是他最后一场比赛，肯尼回答：「如果你今天早上问我，我会说大概是，但现在我感觉非常好，或许会继续下去。」

肯尼这周大多数的表现似乎光环不再，他在团体争先赛夺银，个人争先赛成绩也大不如拉夫雷森。

他说：「今天早上我想，我已经33岁，速度变慢了。以英国自行车界的角度来看，支持的对象应该是某个20岁、以后会越来越快的选手。我没办法如我所愿进行训练，开始出现瑕疵。（是否能待在队上）或许不能由我决定。」

肯尼获胜后把头盔抛往空中，朝天挥拳。银牌和铜牌的阿旺与拉夫雷森在颁奖台上，把肯尼举到肩头。

不过肯尼的妻子萝拉（Laura Kenny）今天没能替奖牌榜增加阵容，她在2012与2016年蝉联金牌的女子全能赛项目，仅拿下第6名。

萝拉在东京奥运拿下麦迪逊赛金牌，以及团体争先赛银牌，使得这对「黄金夫妇」的奥运总奖牌数来到15 面，包括12面金牌。

© 2021 AFP