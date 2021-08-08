英国自由车黄金夫妇合计夺奥运12金破纪录

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（法新社静冈8日电） 英国自由车好手杰森．肯尼（Jason Kenny）正在谈论刚到手的第9面奥运奖牌时，妻子萝拉（Laura）正在他的身边环场疾驰，试图夺下个人第6金。

杰森．肯尼一边说话，眼神一边朝赛道上瞟，然后看向大萤幕。这对琴瑟和鸣的夫妇，是英国最成功的男女奥运选手。

萝拉虽然没能捍卫2016年里约奥运夺冠的女子全能赛金牌，但她先前夺下麦迪逊赛金牌，也是个人第5金，并在团体争先赛夺银。

但随着奥运即将落幕，杰森．肯尼拿下了竞轮赛金牌，这对英国明星夫妇成为焦点。

杰森．肯尼打破多项纪录，他夺下7枚奥运金牌，超越了拿下6金的英国自由车选手霍伊(Chris Hoy)。他也以7金2银，在奖牌总数上超越了退役英国自由车手魏金斯（Bradley Wiggins）的5金1银2铜。

萝拉早已保有英国女子最多奥运金牌的纪录，现在她追平了最多奖牌的纪录，和英国马术好手杜贾汀（Charlotte Dujardin）一样夺下6枚奥运奖牌。

夫妇俩在切希尔（Cheshire）的家中将展示15枚奥运奖牌，其中12枚是金牌，这正好是萝拉在里约奥运后立下目标，想要夺得的金牌数字，她想拿来做一座钟。

杰森．肯尼说：「现在我们做到了，我本来期待萝拉某天能拿到第12枚奖牌，而不是我。」

© 2021 AFP