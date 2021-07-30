英国航舰驶入南海 否认挑衅中国

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（法新社伦敦30日电） 英国政府今天否认，出动该国当代最强大舰队是对中国挑衅。英国皇家海军「伊丽莎白女王号」航舰打击群已驶入南海，中国官媒抨击，这是对中国主权与领土完整的侵犯。

法新社报导，伊丽莎白女王号（HMS Queen Elizabeth）率领的这个打击群，现已驶入南海。

中国国营传媒「环球时报」（Global Times）的社论指出：「我们奉劝美国的盟友尤其要谨慎行事，与中国的红线保持足够距离，不要硬往前闯逞能。必须对他们直言，他们的军舰如果学美军在南海撒野，将更有可能成为中国捍卫主权和领土完整杀一儆百的目标。」

北京方面声称主权及于整个南海，包括勉强浮出水面的无人小岛，以及辟建为机场与军事基地的人工岛礁。

英国国防部发言人表示：「一如全球每年1/3的航运行经南海，伊丽莎白女王号航舰打击群也是在这个海域合法航行。要前往菲律宾海与盟邦和伙伴会师以展开演习，这是国际海域最便捷的路线。」

这位发言人重申国防大臣华勒斯（Ben Wallace）今年4月在国会的发言说：「我们到世界另一端去不是为了挑衅。我们将充满信心，但不与他国对抗。」

伊丽莎白女王号近日一直与印度、马来西亚和新加坡就演习进行协调，并将于9月造访日本5个港口。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP