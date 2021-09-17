英国菲立普亲王遗嘱 将保密90年

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（法新社伦敦17日电） 伦敦高等法院裁决，为了维护英国女王伊丽莎白二世的尊严，她的亡夫菲立普亲王（Prince Philip）的遗嘱将被封存保密，至少90年后才能曝光。

菲立普亲王和95岁的英国女王结缡超过70年，今年4月9日以99岁高寿逝世于温莎城堡。

为了遵守可追溯至1910年的传统，伦敦高等法院家事分庭庭长麦法兰（Andrew McFarlane）表示，他同意菲立普亲王的遗嘱应该被封存，且「遗嘱不应备份留存为纪录或法庭档案」。

麦法兰在16日公布的裁决中表示：「（遗嘱）一旦公开将吸引广泛关注，完全违背维护王室尊严的宗旨。」

他表示，依循传统，王室在高阶成员身故后会对家事分庭递交声请书，要求封存遗嘱，相关听审与裁决都不公开。

不过他表示，他认为「有必要且一定程度把女王陛下和王室的私人事务向大众公开，告知菲立普亲王的遗嘱被声请封存…且已获得私下核准，并解释背后原因」。

麦法兰表示，遗嘱封存90年后才能私下拆封，并可能公诸于众，他表示这段期间「符合比例且充分」。

麦法兰说，他保管着一个保险箱，里面有超过30个信封，装着已故王室成员的遗嘱。最新放进保险箱的是在2002年，女王母亲伊莉莎白王太后与妹妹玛格丽特公主的遗嘱。

© 2021 AFP