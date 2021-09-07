英国薪资补助计画9月底将结束 专家忧失业率恐攀升

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（法新社伦敦7日电） 英国政府为因应COVID-19疫情，提供数百万名民营公司员工的薪资补助计画将于月底结束。专家表示，很多小型企业将无法维持原本规模，可能出现解聘潮。

英国财政部在声明中告诉法新社：「补助计画发挥关键作用…在过去18个月保障了近1200万个工作。」这个耗资数百亿英镑的计画将在9月底结束。

随着国内外解除封锁限制，英国经济处于复苏模式，目前失业率为4.7%，低于去年底大流行高峰时的5.2%。

尽管薪资补助计画提供近700亿英镑（约新台币2.6兆元）来支持工作，但英国已有超过100万个职缺。

凯投宏观公司（Capital Economics）首席英国经济学家戴尔斯（Paul Dales）指出：「非常有可能的情况是10月就业率暂时下降，失业率上升。」

他说：「但我们认为，经济强劲增长意味着大多数劳工很快就会找到工作，或者更有可能的是，其他失业的人将找到工作，抵消下降的影响。」

在疫苗计画快速推行的情况下，防疫限制也跟着松绑，英国第2季经济成长反弹4.8%。

不过英国的工厂、餐厅和超市都面临严峻的供给问题。疫情引发全球供应链危机。

英国公共政策研究所（Institute for Public Policy Research）资深经济学家容恩（Carsten Jung）认为，政府应该延长补助计画「直到劳动市场真正恢复为止，而不是让薪资最低的劳工族群置身不必要的风险」。

© 2021 AFP