英国蛙王比提压力大 东奥后将暂别泳池

广告 继续浏览后续

（法新社东京2日电） 英国蛙王比提（Adam Peaty）今天加入其他顶尖运动员的行列，宣布将休假调养心理健康，并说「压力真的很大」。

26岁的比提在东京奥运蝉联男子100公尺蛙式金牌，同时拿下男女400公尺混合式接力金牌，以及男子400 公尺混合式接力银牌。

比提决定要暂别泳池，同时提到让美国体操天后拜尔丝（Simone Biles）退赛，以及英格兰板球选手史托克斯（Ben Stokes）宣布无期限休息的运动员心理健康问题。

24岁的4面奥运金牌得主拜尔丝，在东京奥运因为心理健康问题退出多场比赛。

比提今天在推特发文说：「这不是一般的工作。」他并表示在做出决定后，收到了许多负面评论。「压力真的很大，金钱买不到快乐。」

他说：「我决定休假，因为在我记忆所及，我一直非常努力。我平均每年仅休息2星期，过去7年都是如此。不幸的是，外头总有人自以为比你还了解你自己。」

比提有可能错过即将到来的国际游泳联盟（ISL）赛事，转而集中于明年的繁忙行程，包括世锦赛、欧洲游泳锦标赛以及大英国协运动会。

比提在接受英国 「每日电讯报」（Daily Telegraph）访问时说：「未来3年将会有很大的耗损，下一季有3大锦标赛，你们会看到不断有人脱队，从国际游泳联盟赛事、世界杯，一路到巴黎（2024年奥运）。」

他说：「你们看到现在各种运动项目都出现这种现象，看到拜尔丝，看到史托克斯。心理健康很重要，菁英级别的选手必须取得平衡。」

© 2021 AFP