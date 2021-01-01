英国西班牙签约搞定 直布罗陀成申根区一环

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（法新社马德里31日电） 西班牙高层外交官表示，就在英国正式脱离欧盟数小时前签下一项协议，直布罗陀将成为申根区（Schengen zone）的一部分，以确保直布罗陀与西班牙边界畅行无阻。

代表马德里、伦敦与直布罗陀三方的协商人员不眠不休地工作，达成了这项协议 ，避免英国海外领土直布罗陀与欧盟之间产生新的「硬边界」，造成两边商旅大举中断。

西班牙外交部长龚萨雷斯-拉雅（Arancha Gonzalez Laya）在马德里告诉媒体：「我们与英国达成初步协议，未来英国与欧盟就关于直布罗陀签条约时，将以这项协议作基础。」

龚萨雷斯-拉雅说，就在「今天一大早」刚拍板定案。

直布罗陀首席部长皮卡杜（Fabian Picardo）在另一场谈话中表示，这项协议是为签署条约而铺路，将允许跨越边界「最大范围及无限制的人员流动」。

皮卡杜说：「我们要避免英国硬脱欧之下最坏的影响。」

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）与英国首相强生（Boris Johnson）都在推特上表示欢迎这项协议。

紧邻西班牙的直布罗陀（Gibraltar）位于伊比利半岛（Iberian Peninsula）上，处于大西洋进入地中海的入口，在1713年一场战争后，割让给英国；西班牙仍宣称拥有直布罗陀主权。

直布罗陀人口约3万2000人，每年有约1000万观光人次，占经济规模约1/4；目前每天大约有1万5000人从西班牙通勤到直布罗陀。（译者：纪锦玲）

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