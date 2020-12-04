英国誓言10年内减少68%温室气体 2050年前达碳中和

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（法新社伦敦3日电） 英国政府今天表示，计划在这10年?将温室气体（尤指二氧化碳）排放量减少逾2/3，将成?全球主要经济体中温室气体减排率最快的国家。

法新社报导，英国目标是在2030年前将温室气体排放量比1990年水平减少68%，这项目标是具法律约束力的计画之一，以助英国在2050年前成为「碳中和」（Carbon Neutral）国家。

与此同时，英国正准备于12月12日联合主办气候雄心峰会（Climate Ambition Summit），并于明年11月在格拉斯哥（Glasgow）举办联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）。

英国首相?生（Boris Johnson）透过声明表示：「今天，我们率先提出一个具雄心壮志的目标，在2030 年前降低排放量，比任何一个主要经济体都快。」

?生说：「但这需要全球努力，这是为什?英国呼吁全球领导人成为下周气候雄心峰会的一员，以提出他们自身的降低排放量宏伟计画，并且设定?零排放量目标。」

?生11月时曾公布「绿色工业革命」计画，并夸口此计画将创造25万个工作机会。

该计画包括禁止汽油和柴油新车销售，将离岸风力发电增加4倍，并且扩大氢气生产能力，这些都放眼在10年?达成。

© 2020 AFP