英国警告有严重过敏史民众暂勿接种辉瑞疫苗

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（法新社伦敦9日电） 英国昨天开始施打美国辉瑞药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech合作的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，英国卫生当局今天警告，有严重过敏史的民众暂时不应注射这种疫苗。

英国卫生当局之所以发出这项警告，是因为在第一波施打疫苗名单的两位英国国家医疗保健服务（NHS）工作人员在接种后出现过敏反应，必须接受治疗。

英格兰国家医疗保健服务医疗总监波维斯（Stephen Powis）表示，这两位都有过敏反应史，现在复原良好。

波维斯说，英国药品及保健产品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）建议，为防范未然，「有严重过敏反应史的民众不要接种这种疫苗」。

英国药品及保健产品管理局表示，严重的过敏反应包括对药物、食物和疫苗的反应。

英国数千民众昨天开始接受疫苗注射，成为西方第一个施打COVID-19获批准疫苗的国家，创下英国国家医疗保健服务自1948年以来最大规模的疫苗接种行动。

这种疫苗分两剂施打，第一剂和第二剂相距21天。80岁以上的长者和社福人员是全国疫苗计画的首批施打对象。

英国订购的4000万剂疫苗，首批已经拿到约80万剂，预定将在12月底取得最多400万剂。

辉瑞（Pfizer）执行长博尔拉（Albert Bourla）说，他了解全球对于制药公司生产COVID-19疫苗的速度有疑虑，但他强调，绝对没有取巧抄捷径。

他在日内瓦举行的一场线上记者会上表示，这种疫苗试验的方式和早已使用中的疫苗一模一样。

辉瑞表示，已接获英国药品及保健产品管理局通知，了解疫苗施打出现过敏反应的情况。不过辉瑞表示，在超过4万人的第三期试验中，疫苗大致上耐受性良好，没有严重的安全性疑虑。

© 2020 AFP