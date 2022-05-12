英国警方就首相派对门追加罚款 累计逾百起罚单

（法新社伦敦12日电） 英国伦敦警方今天表示，随着调查工作持续进行，警方已针对动摇首相强生（Boris Johnson）政府地位的「派对门」丑闻，追加祭出50多起罚款，事件曝光迄今已累计超过100起罚款。

广告 继续浏览后续

英国政坛去年11月爆发「派对门」（partygate）丑闻，政府官员遭揭发在2020和2021年COVID-19疫情大流行期间违反严格防疫规定、参加超过法定人数的聚会，引发民众强烈反弹，在野党也要求强生下台。

伦敦警方在4月12日的更新报告中说，截至当时已祭出「超过50起罚款」，遭开罚对象包强生本人、夫人凯莉（Carrie Johnson），以及财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）等。

事件曝光后，强生为违反防疫规定道歉。尽管他是第一位遭警方依据刑事调查事证裁罚的英国首相，但他仍坚决履行职务，拒绝下台。

伦敦警方公布最新一轮罚款后，消息人士透露，强生并未再度遭到开罚。不过，据警方说法，由于调查工作还没结束，强生未来可能接到更多罚单。

先前国会也成立委员会，就强生过去对下议院否认首相官邸在封城期间违反防疫法规一事展开调查。

「派对门」丑闻也激起民众对执政党保守党的不满。保守党在本月5日举行的地方选举中惨遭滑铁卢。

不过，主要反对党工党（Labour party）党魁施凯尔也在投票日前几天陷入「啤酒门」（Beergate）风波。他遭爆曾在2021年4月与党部职员一同喝啤酒、违反室内群聚规定，这起事件在地方选举投票前被保守党大力炒作，但警方认定事证不足，未展开调查。

施凯尔9日承诺，如果警方认定他在选务会议上违反防疫法规并处以罚款，他将下台以示负责。

© 2022 AFP