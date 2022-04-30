英国议员被控在下议院看色情片 保守党暂停党内职务

（法新社伦敦29日电） 英国执政的保守党今天暂停国会议员派瑞许（Neil Parish）的党内职务，因他被指控，在国会下议院议场观看手机色情影片，目前正接受调查。

广告 继续浏览后续

自从4月26日传出有国会议员在议事时间观看色情片的指控后，连日来的猜测划下了句点，被指控的对象是现年65岁的派瑞许。

主管党纪的保守党首席党鞭希顿－哈里斯（Chris Heaton-Harris）的发言人表示：「今天下午跟首席党鞭谈过后，派瑞许议员正向下议院国会道德准则专员（Parliamentary Commissioner for Standards）报告自己的行为。」

这名发言人还说：「在调查结果出来之前，派瑞许已被保守党党鞭停职。」这代表派瑞许已被暂停党内职务。

派瑞许指出，他会配合所有调查，并持续履行他身为英格兰西南部蒂威顿和荷尼顿选区（Tiverton and Honiton）议员的职责，尽管已经有人要求他请辞议员。

反对派工党的哈曼（Harriet Harman）曾被称为「下议院之母」，是任期时间最长的女性议员，她认为派瑞许应辞去国会议员职务。哈曼表示：「如果这是他做的，他应立即退出国会。」

© 2022 AFP