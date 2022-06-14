英国记者亚马逊失踪 巴西总统称生还机率渺茫

（法新社巴西北阿塔拉亚13日电） 英国记者菲力普斯与巴西原住民专家白瑞拉遭威胁后消失在亚马逊森林深处，巴西总统波索纳洛今天说，有人发现河流漂着人类内脏，正在检验，恐怕两人生还希望渺茫。

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同时，菲力普斯（Dom Phillips）与白瑞拉（Bruno Pereira）的亲戚说，当局通知他们已找到两具遗体，但警方与当地原住民领袖否认，让案情更加扑朔迷离。

一周前，57岁的菲力普斯与41岁的白瑞拉告知要前往野猪谷（Javari Valley）调查，后来却无故失踪，家人一直焦急等待两人的消息。野猪谷位于偏远的丛林地区，当地非法捕鱼、砍伐、采矿与毒品走私活动猖獗。

波索纳洛（Jair Bolsonaro）说：「我们从迹象推敲出他们遭遇不测，因为有人发现河流漂着人类内脏，现在正进行DNA（去氧核醣核酸）检测。」

巴西警方昨天表示，已发现这两人的私人物品，包括白瑞拉的健保卡、裤子与靴子，以及菲力普斯的背包与衣物。

波索纳洛政府因未能迅速采取行动调查此案而招致批评，他今天说，两人生还希望渺茫。

波索纳洛告诉「CBN雷西夫」（CBN Recife）电台：「事发过了8天，现在进入第9天，时间流逝，要找到他们生还变得非常困难。」

菲力普斯的老东家英国「卫报」（The Guardian）报导，根据巴西驻伦敦大使助理提供给菲力普斯家人的资讯，有人发现这两人遗体绑在树干上。

然而，巴西联邦警方发表声明说，声称发现菲力普斯与白瑞拉遗体的消息并不正确。参与搜寻的野猪谷原住民联盟（Union of Indigenous Peoples of the Javari Valley, UNIVAJA）也否认发现两人遗体。

警方证实正在分析血液样本以及搜寻时发现的疑似人类遗骸，以判定是否为两名失踪男子的遗体。

警方已逮捕一名涉案嫌疑人，即41岁、昵称「佩拉多」（Pelado）的奥里维拉（Amarildo Costa de Oliveira）。

目击者说，曾看到奥里维拉威胁并开船追着菲力普斯与白瑞拉，后来两人就下落不明。警方正在分析的血迹是在奥里维拉船只的帆布上找到。

© 2022 AFP