英国记者和原民专家亚马逊失踪 曝露当地盗猎贩毒猖獗

（法新社巴西利亚7日电） 英国记者菲力普斯和巴西国家原住民基金会工作人员白瑞拉采访亚马逊野猪谷后失踪，不仅曝露出当地盗采、盗猎、贩毒猖獗，基金会公务员和原住民更被当地政府彻底抛弃和忽视。

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菲力普斯（Dom Phillips）和白瑞拉（Bruno Araujo Pereira）在访问野猪谷原住民领地后，6月5日乘船在伊塔瓜伊河（Itaquai）失踪。

国家原住民基金会（Funai）野猪谷（Vale do Javari）前主管、孤立的原住民部落国际政策顾问瓦兹（Antenor Vaz）指出，该领地与秘鲁和哥伦比亚接壤，除受到越来越多的猎人、渔民、伐木者和采矿者的入侵外，最近毒贩的活动也有所增加，特别是来自秘鲁的古柯硷贩运规模很大。

白瑞拉原为国家原住民基金会孤立和晚近接触的原住民部落总协调部门主管，2019年在执行一项将数百名矿工驱逐出罗赖马州（Roraima）亚诺马米（Yanomami）原住民领地的行动后被免职。

据白瑞拉的同事们说，白瑞拉是这一代最杰出的原住民学者之一，他被免职后，请求国家原住民基金会的许可，继续为保护和捍卫原住民权益行事。

© 2022 AFP