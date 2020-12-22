英国货柜车39越南移民命案 又两人定罪

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（法新社河内22日电） 英国去年发生货柜车内藏有39具越南人遗体命案，他们原本希望前往英国，却在途中窒息而死，两名人口走私犯21日被定罪。

这起案子发生在去年10月的英国艾塞克斯郡（Essex），39名越南移民本希望从比利时前往英国，却在酷热的货柜车密闭车厢内窒息而死。受害者有男有女，年龄在15岁到44岁之间。

伦敦法院21日判决，24岁的北爱尔兰货车司机哈里森（Eamonn Harrison）和43岁的罗马尼亚人尼卡（Gheorghe Nica）被控39项过失杀人罪及走私人口罪名成立。

法院预计明年一月初宣判，最重的刑罚可能是无期徒刑。这两人被定罪后，与此案有关、被判有罪的人数累计达8人。检方正考虑再起诉另3人。

20岁死者阮廷良（Nguyen Dinh Luong，音译）的父亲阮廷家（Nguyen Dinh Gia，音译）对这两名犯罪者表达了同情。

阮廷家接受法新社访问时说：「我觉得他们犯案只是想�b口，重判他们无期徒刑不太恰当。我为他们感到遗憾。」

另一名遗属黎明俊（Le Minh Tuan）乐见法院重判。他在这起案子中失去了他的30岁儿子黎文河（Le Van Ha）。

黎明俊告诉法新社：「我觉得英国法院依过失杀人罪把两人定罪是对的。」他认为，如果哈里森和尼卡当时留点空气给那些移民，他们就不会死了。

检方曾表示，被困在车厢内的越南移民当时无法收到手机讯号。从这39具遗体身上找到的手机显示，随着空气逐渐减少，他们曾试图求救，并留下讯息给家人。

本案凸显大规模的无良人口走私网络遍布全球。许多受害者来自越南的穷乡僻壤，为了踏上这趟危险旅程，不惜借贷数以千计美元支付人蛇集团偷渡费用。

© 2020 AFP