英国近30%鸟类 面临严重生存威胁

（法新社伦敦1日电） 最新报告示警，由于气候变迁等因素，包括欧金翅雀（greenfinch）和雨燕（swift）在内的英国近30%鸟类，现正面临严重生存威胁。

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英国皇家鸟类保护协会（RSPB）的一个组织联盟根据志工观察，汇整出包含70种最濒危鸟类的红色名单。

上一次这类报告是在2015年发布。

英国皇家鸟类保护协会执行长史佩特（Beccy Speight）说，报告「更加证明英国的野生动物（数量）迅速下降」，她警告：「这真的是最后一次阻止并扭转自然毁灭的机会。」

自从25年前首次汇编红色名单以来，族群严重下降的鸟种类几乎翻了一倍。

红色名单上已有一度常见的家麻雀（house sparrow）和椋鸟（starling）等，如今再增添欧金翅雀、雨燕和毛脚燕（housemartin）等鸟种。

纳入红色名单的标准包括数量下降和鸟类繁殖地理区减少。

报告援引都市化、农地管理变化和外来入侵物种等压力，使拥有不同栖息地和觅食偏好的多种鸟类出现数量下降情况。

数量下降鸟类包括在夏季抵达英国并于冬季迁徙到撒哈拉以南非洲的食虫鸟类，例如雨燕和毛脚燕。

报告并提出可能因素，包括雨燕失去在旧建筑物木屋檐的传统筑巢地点，以及非洲的气候变迁和干旱。

大多生活在林间和农地的欧金翅雀，在遭受寄生虫引发的疾病打击后，从绿色名单直接移至红色名单。

此外，在英国过冬的小天鹅（Bewick's swan）等水鸟也被列入红色名单，这类鸟所承受的压力包括由于气温较温和使得过冬地向东北转移。

© 2021 AFP