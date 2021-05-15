英国部分地区变种病毒病例增 将加速疫苗接种

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（法新社伦敦14日电） 英国首相强生今天表示，部分地区感染印度新型冠状病毒变异株的病例增加，可能「严重干扰」英国的经济重启计画，在密切监控疫情同时，他也呼吁民众要对疫苗有信心。

英格兰仍将于本月17日进一步解除2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫封锁限制，不过，预定于6月21日解除所有限制的规画，现在变得不确定。

强生（Boris Johnson）说，他不认为需要变更时程，但「新的变种病毒可能严重干扰我们的进展」，还说「我们会不惜一切，维护大众安全」。

英国卫生部表示，名为B1.617.2的变种病毒正开始在英格兰西北部「加速扩散」，伦敦也有同样现象，但范围较小，当局正采取果决行动，遏止病毒蔓延。

苏格兰和威尔斯也正担心变种病毒。苏格兰今天宣布，将依计画于17日进一步解封，但大城格拉斯哥（Glasgow）的变种病毒感染病例增多，将继续实施限制措施。

英国由英格兰、苏格兰、威尔斯、北爱尔兰组成，各地在卫生政策上有一定的自主权。

强生在记者会中宣布，将加速替50岁以上民众和临床上风险较高的群体施打第2剂疫苗。

官员表示，感染变种病毒的病例从上周520例增加到本周1313例，因此配套措施将纳入扩大筛检，可能还有地方性的防疫限制措施。

强生说，政府在等资料，看新变种病毒的传染力是否比目前流传的其他病毒株更强，再决定下一步。

英格兰首席医疗官惠提（Chris Whitty）指出，科学家认为变种病毒传染力更强，但不确定有多强。

强生说，如果只是稍强一点，英国就依原定计画重新开放；但若有迹象显示疫情控制不住、英国国民保健署（NHS）压力增大，就有可能实施更多限制措施。

英国过去数月靠着成功的疫苗接种计画，压低了病例数，官员都乐观相信疫苗能抵御变种病毒。

强生表示，「目前并无证据显示我们的疫苗对重症和住院的情况效果较差」；他还说，比起上次面对新变种病毒，英国这次有所准备。

© 2021 AFP