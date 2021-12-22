英国采购COVID-19口服药

（法新社伦敦22日电） 英国政府今天宣布，COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株成为主流病毒之际，当局将购买数百万剂新口服药，同时也决定将确诊病患的隔离期从10天缩短为7天。

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英国当局宣布，他们已签署合约，准备购买供425万个疗程使用的两种抗病毒药物，分别是辉瑞（Pfizer）的Paxlovid和美国默沙东集团（Merck & Co）的莫纳皮拉韦（molnupiravir）。这两款口服药将于明年初上市。

莫纳皮拉韦的品牌名称为Lagevrio。这款药物正透过牛津大学进行全国性试验，只要民众有感染病毒症状，就可以加入试验。

当局表示，他们也会针对癌症患者等重症高风险族群，提供这款药物。

英国于11月4日率先成为全球首个授权使用莫纳皮拉韦的国家，但目前仅允许具备至少一项危险因子的民众使用，如肥胖、罹患糖尿病等。

辉瑞的Paxlovid目前尚未在任何国家取得上市授权。

辉瑞昨天表示，临床试验显示，只要在出现症状的头几天内服用，高危险族群的住院和死亡率即可大幅降低近90%。

除了采购口服药，英国当局还宣布，自今天开始，已确诊但健康状况没有大碍者只需提供2次快筛阴性证明，即可在7天后结束自我隔离。这项规定可让更多人参加耶诞节假期的家庭庆祝活动。

自从Omicron变异株成为主流病毒株以来，英国染疫人数激增，昨天通报9万629人确诊。英国也是欧洲灾情最惨重的国家之一，迄今已累计14万7433人病故。

首相强生（Boris Johnson）拒绝在耶诞节期间针对英格兰地区实施更严格的防疫限制。

目前，伦敦和爱丁堡（Edinburgh）的大型跨年活动都已宣布取消。

© 2021 AFP