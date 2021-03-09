英国金融公司Greensill宣告破产 数万人饭碗恐不保

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦8日电） 破产管理者正大联合国际会计师事务所（Grant Thornton）今天指出，陷入困境的英国金融公司格林希尔（Greensill）遭遇连串财务困难后宣布破产。引发全球数万人恐失业的忧虑。

格林希尔主要业务是提供企业短期供应链融资，如今自身也面临资金问题，他们不透明且复杂的会计方式引发外界越来越多质疑。 格林希尔破产让集团本身和客户在内超过5万人笼罩失业风险，包括澳洲7000多人在内。

正大联合国际会计师事务所今天声明：「正大联合国际会计师事务所英国公司的拉弗帝（Chris Laverty）、欧苏利文（Trevor O'Sullivan）和斯塔葛（WillStagg）获指派，成为格林希尔（英国）有限公司（Greensill Capital UK Limited）和格林希尔管理有限公司（Greensill Capital Management CompanyLimited）的联合破产管理者。」

知情消息人士证实英国「金融时报」报导，指美国私募基金公司阿波罗（Apollo）寻求买下格林希尔部分资产。

格林希尔和阿波罗就收购资产一事对媒体均三缄其口。（译者：徐睿承/核稿：张正芊）

© 2021 AFP