英国防参谋长：俄在战略上已输掉对乌战争

（法新社伦敦17日电） 根据今天公开的访问内容，英国国防参谋长拉达金（Tony Radakin）说，俄罗斯已在「战略上输掉」对乌克兰战争，蒙受重大损失的同时还更强化北大西洋公约组织（NATO）。

广告 继续浏览后续

拉达金说：「这是俄罗斯犯下的可怕错误。俄国永远无法控制乌克兰。」他还说俄罗斯会因此成为一个被削弱的强权国家。

拉达金告诉「英国联合社」（Press Association）：「俄罗斯已经在战略上失败了。北约变得更强大，芬兰和瑞典正寻求加入。」

拉达金表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）可能在未来几周内取得战术上的成功，但为了「微小」进展已牺牲俄国1/4军力，兵力和高科技飞弹也快耗尽。

他说：「蒲亭总统动用约25%军力换得一小块领土，还有5万人非死即伤。」

拉达金向「勇敢」的乌克兰人民致敬，矢言英国将提供更多军援来「长期」支持乌克兰，他说：「我们一直在提供反战车武器，其他军援也会持续下去。」

克里姆林宫昨天警告西方国家不要向乌克兰提供新武器。同时，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、德国总理萧兹（Olaf Scholz）和义大利总理德拉吉（Mario Draghi）昨天一起造访基辅。（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP