英国防疫新规 完整接种疫苗旅客不再强制采检

（法新社伦敦24日电） 英国政府今天声称防疫策略进入「新阶段」，将对完整接种疫苗的入境旅客取消COVID-19（2019冠状病毒疾病）强制筛检措施，也不要求未接种疫苗的旅客自我隔离。

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目前，完整接种疫苗的入境旅客必须在两天内接受侧流抗原筛检；而未接种者必须自我隔离10天，并在旅行前后接受多次筛检。

英国运输大臣夏普斯（Grant Shapps）向国会议员概述规定变更。他说，政府将自2月11日起放宽上述要求，好让旅行更便利、更省钱，也让旅游业者心里感到踏实。

他说：「在我看来，很明显地，在边境替已接种疫苗旅客筛检的措施已经不符当前需求了，所以我们要针对已接种者取消所有旅行相关采检。」

夏普斯还表示，未接种疫苗的入境旅客须自我隔离的规定也将于2月11日废止，但仍须在旅行前提供采检阴性证明，并于入境英国后接受PCR筛检。

他说：「这是一套恰当的制度，让我们离正常状态更近一步，同时维持重要的公共卫生保护措施。」

此外，英国将再接受16国的疫苗接种证明，包括中国和墨西哥；这意味着英国总共认可超过180国的疫苗接种证明。

夏普斯说：「我们正步入抗疫新阶段，我们的未来取决于与地方性的COVID病毒共存，而不是保护英国不受大流行影响。」

© 2022 AFP