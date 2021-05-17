英国防疫限制大松绑 不再禁止亲人拥抱

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（法新社伦敦17日电） 英国多数地区今天大幅松绑2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫限制，无畏更具传染力的印度变异病毒再次造成担忧，人们得以在室内公共场所饮酒、前往电影院看戏并与亲人拥抱。

英格兰和威尔斯各地及苏格兰多数地区，解除了许多室内人际交往限制，受到民众广泛欢迎，英国小报「太阳报」（The Sun）称今天是「自由星期一」。

在英格兰利物浦（Liverpool）西北酒吧（TheNorth Western），酒保戴着口罩提供服务，顾客们坐在桌边尽情享用丰盛附有培根、鸡蛋、香肠及豆类的英式早餐。

顾客们也多月以来首次重返电影院、美术馆、博物馆和剧院，与此同时健身课程重新开始，运动场地敞开大门。

英国度假游客已开始抵达葡萄牙，因为政府选择对若干国家解除旅游限制，得以在多月居家防疫措施后，给予民众一些喘息机会，同时也促进陷入困境的航空及旅行业。

但最令人期待的，莫过于移除私人住宅的社交距离限制，得以让疫情期间被迫保持距离的家庭成员再次拥抱彼此。

英国首相强生（Boris Johnson）称这是「我们解封蓝图中的另一项里程碑」，但仍呼吁保持谨慎，警告「记得拥抱等近距离接触，是传播这种疾病的直接途径」。

© 2021 AFP