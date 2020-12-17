英国验尸官认定女童哮喘发作过世 死因为空气污染

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（法新社伦敦16日电） 英国一名9岁女童2013年因为严重哮喘发作去世，验尸官在报告中指出空气污染是造成她死亡的原因之一。她的母亲今天呼吁展开公共卫生活动，宣导空污的危险。

验尸官巴罗（Philip Barlow）认定汽车排放废气，导致空气品质变差，「实质促成」艾拉．阿杜季希戴布拉（Ella Adoo-Kissi-Debrah）2013年身故，成为英国司法首例。

伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）称此判定是历史性的一刻，还说空污是「公卫危机」。在此同时，公卫运动人士表示，现在应该全面修订政策。

艾拉的妈妈罗莎蒙．阿杜季希戴布拉（Rosamund Adoo-Kissi-Debrah）欣然接受验尸官的判定，在空气品质不良让有哮喘的孩童陷入困境之际，她说这个判定应有助于改善这些孩童的生活。

艾拉2013年2月死于严重哮喘导致的急性呼吸衰竭。她生前受呼吸困难所苦长达3年，为此曾进出医院将近30次。

艾拉一家人住在位于伦敦市东南的路宜申区（Lewisham），他们的住处距离川流不息且经常堵车的交通要道南环路（South Circular Road）不到30公尺。

验尸官认定空气污染是女童死因之一，让艾拉成为首名在死亡证明书记载死因为「空气污染」的人。

© 2020 AFP