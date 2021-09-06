英国「呛女生」成员莎拉哈定癌逝 享年39岁

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（法新社伦敦5日电） 英国流行音乐「呛女生合唱团」（Girls Aloud）成员莎拉哈定（Sarah Harding）今天过世，享年39岁； 她一年前公布自己罹患乳癌的消息。

哈定的母亲在社群网站Instagram宣布这个消息，并贴上一张哈定微笑的黑白照片。

哈定的母亲写道：「我知道她不会希望大家只记得她在对抗这种可怕的疾病，她是一颗闪亮明星，我希望她是因为这样而被怀念。」

哈定于2020年8月宣布她确诊晚期乳癌，后来又说，2020年的耶诞节很可能是她此生最后一个耶诞。

她今年3月发表自传，解释她决定透露病情，是为了鼓励其他人有需要一定要就诊，即便是在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间。

哈定说：「我本来很怕把罹癌消息公诸于众，但这么做是对的，我得到的支持多到不可思议。」

「粉丝关爱的讯息都把我淹没了。感激的心情实非语言所能形容。」

「呛女生」于2002年在英国独立电视台（ITV）实境秀节目「流行巨星：一较高下」（Popstars: The Rivals）组团出道，哈定是5名团员之一。

「呛女生」曾是英国最热门的女团之一，在英国单曲销量超过400万张，后来在2013年解散。她们的4首冠军曲包括Sound of the Underground、The Promise等。

辣妹合唱团（Spice Girls）成员洁芮（Geri Horner）在社群平台推特（Twitter）上写道：「安息吧，莎拉哈定，人们会因你为这世界带来光明和欢乐而缅怀你。」

© 2021 AFP