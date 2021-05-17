英国2千万成人打完两剂COVID-19疫苗

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（法新社伦敦16日电） 英国施打2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗作业，今天写下2000万名成人完成两剂接种的里程碑；明天境内多数地区都将松绑防疫管制。

根据政府统计，目前已有2010万3658人接种了两剂疫苗，占英国成人总人口的38.2%。

英国自去年12月8日启动接种作业，总共已施打了5667万7012剂，仅注射一剂的成人仍然较多，为3657万3354人，占成人人口的69.4%。

明天，英国大多数地方将朝重新启动经济迈开重大一步，餐厅与酒馆室内座位重新开张，运动场与电影院等休闲场所也将有条件开放。

不过，英国松绑防疫措施的同时，更具传染力的印度变种冠状病毒随之到来。

为对付变种病毒株，政府已经说，要针对50岁以上民众及临床上较易受感染的族群，加强第二剂疫苗的施打作业，两剂注射间隔时间由12周减至8周。

英格兰公共卫生署（Public Health England）的数据显示，疫苗已产生重大影响，降低了住院与死亡人数；在4月底之前于英格兰地区，已拯救逾1万1700人性命，并预防3万3000人住院。

© 2021 AFP