英国2020年7月来首见单日零死亡 变异病毒威胁仍在

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（法新社伦敦1日电） 英国近期感染2019冠状病毒疾病（Covid-19）Delta变异株的病例增加，但今天通报无人染疫死亡，是自去年7月底以来首见。

根据英国政府最新数据，自疫情爆发迄今，境内累计449万起病例，有12万7782人在检出病毒阳性反应的28天内死亡，是病故人数最多的欧洲国家。

英国政府昨天通报全境只有一人因Covid-19死亡，今天通报零病故。

由于各地在周末或假日的通报作业较慢，官方病故统计数据通常也较低，而昨天正好是英国的春季银行假日（Spring bank holiday）。

英国上次通报单日新增零死亡病例，是在去年7月30日。

英国卫生大臣韩考克（Matt Hancock）乐见今天的里程碑，说「这无疑是好消息」，还说英国去年12月展开疫苗接种计画「显然有效」。

但他同时也就病例增加的趋势提出警告，「我们知道，我们尚未击退病毒」，呼吁大众遵守公卫指引。

英国境内先前发现一种传染力更强的变种病毒，掀起第2波疫情，政府于今年一月开始严格实施经济封锁措施，近月逐步解封。

英国是全球最早推行大规模疫苗接种计画的国家之一，自计画展开以来，已有逾2500万人接种两剂疫苗，几乎是全国成人人口的一半。

不过，专家警告，英国可能因Delta变异株而面临第3波疫情。这支变异株最早于印度被发现，世界卫生组织（WHO）列为目前4种「高关注变异株」（variants of concern）之一。

英国今天连续第7天记录到单日新增确诊病例超过3000例，令人质疑首相强生（Boris Johnson）政府预定于6月21日彻底解封的计画是否可行。

© 2021 AFP