英国AZ疫苗接种通报30例血栓 7人死亡

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（法新社伦敦3日电） 英国药物及保健产品管理局今天表示，牛津-阿斯特捷利康公司（Oxford-AstraZeneca）2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种者，有30人出现血栓现象，其中7人死亡。

欧洲多个国家已经因AZ疫苗可能和血栓有关系，宣布暂停施打。

英国药物及保健产品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency）表示，国内1810万人接种AZ疫苗后，政府的网站接获30起血栓案例通报。

该局今天发表声明表示：「截至3月24日止，总计通报30例血栓，当中7人不幸丧生。」

荷兰在通报5起血栓新案例，当中1人死亡后，于2日宣布暂停60岁以下接种AZ疫苗。

德国本周稍早也宣布类似的决定。

欧盟药品管理局（European Medicines Agency ）预计将在4月7日宣布关于这个议题的最新建议。欧盟药品管理局和世界卫生组织（WHO）一样，之前宣布AZ疫苗是安全的。

欧盟药品管理局3月31日再度表示，相信疫苗是安全的，而且专家未发现任何特定的风险因子，像是年龄、性别和病史。

© 2021 AFP