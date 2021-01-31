英国BNO护照新制上路 对数百万港人敞开入籍大门

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（法新社香港31日电） 英国提供数百万香港居民取得国籍管道的英国海外国民（British NationalOverseas，BNO）护照新制今天上路，展现香港前殖民国对于想逃离中国打压异议人士环境的港人敞开大门。

英国去年宣布BNO护照新制，符合资格的香港民众及被扶养人可申请签证赴英国居住和工作长达5年，待满5年后可申请定居身分，再过12个月可申请成为英国公民。这项新制今天开始接受申请。

申请这类签证的网站于今天下午5时上线。以往BNO护照持有人权利有限，赴英停留最多限6个月，且不可工作或定居。

英国政府28日表示，新措施是因应中国去年6月底强行实施香港特别行政区维护国家安全法，此法不仅摧残香港民主运动，也破坏了当初移交主权时的协议，即香港享有50年自由。

英国首相强生（Boris Johnson）当天还发表声明说：「这样一来，我们替英国与香港人民的深厚历史羁绊和友谊增了光，也捍卫了自由和自治。」

中国政府对于英国的BNO护照新制采取愤怒回应，29日宣布将不再承认这类护照作为旅行证件和身分证明。不过，这样的行动大致只具象徵意义，因为香港人往往持原有护照和身分证出境。

但北京也表示，准备采取「进一步措施」反制。这引发外界担忧，中国当局可能会试图阻止港人离境前往英国。

符合新BNO护照签证申请资格的港人数量庞大，约占香港总人口750万的70%。目前不清楚究竟有多少港人将提出申请，尤其是2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情正缩限国际航班，并造成全球多数地区经济陷入困境，包括英国。

英国政府预估，未来一年最多可能有15万4000港人抵达英国，未来5年内则可能接收多达32万2000港人，带来的「净利益」最高可达29亿英镑（约新台币1114亿元）。

原本从事行销工作的香港人史黛拉（Stella）告诉法新社，她计画立即与丈夫和3岁儿子搬到英国。她说：「去年的国安法是促使我们行动的最后一记刺激，因为里面的条文基本上将言论自由认定为非法行为。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP