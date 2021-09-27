英国F1赛车手韩密尔顿 成史上首位百胜车手

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（法新社索契27日电） 一级方程式赛车（F1）常胜军、英国赛车手韩密尔顿26日形容，拿下生涯第100胜的感觉很「神奇」，他的宾士车队老板沃尔夫（Toto Wolff）则称这是令人「难以置信」的里程碑。

36岁的英国赛车手韩密尔顿（Lewis Hamilton）在飘雨的索契（Sochi）俄罗斯大奖赛夺下100胜，成为史上第一个百胜车手。

7度夺得世界冠军的韩密尔顿也重回年度积分榜冠军，红牛车队的维斯塔潘（Max Verstappen）夺下第2名，积分落后2分。

韩密尔顿说：「这是神奇的一刻。」

他说：「我难以想像，在职业生涯的如此后期，我竟然还能有机会赢得比赛，并和这么多有才华的车手同场竞技。」

韩密尔顿说：「能持续和宾士车队缔造新猷，不仅在赛场上，也在赛场外，这对每个参与其中的人来说都是一个特别时刻。我有一个最了不起的团队。」

韩密尔顿在2007年、年仅22岁时在加拿大大奖赛夺下生涯第一个F1冠军，当时隶属麦拉伦车队。他同时也是F1的首个非裔血统冠军。

韩密尔顿今年7月在家乡英国的银石赛道（Silverstone）夺得生涯99胜，但当时情况出现争议。

汉米尔顿首圈就撞上红牛车队的劲敌、荷兰车手维斯塔潘。这起争议碰撞事故导致维斯塔潘被罚退，汉米尔顿被罚10秒，但他奋起直追，超越法拉利车队的李克勒（Charles Leclerc），拿下英国大奖赛第8冠。

从99胜晋级到100胜历经许久等待，韩密尔顿说：「你都不知道那一刻究竟还会不会到来。」

宾士车队老板沃尔夫称这是令人「难以置信」的里程碑。「最后那几圈非常激烈，但我们做出了正确决定，领先冲过终点线。非常恭喜路易士（韩密尔顿）拿下100胜，我们目睹了这难以置信的一刻。」

他说：「F1史上至今没有车手能够办到，这已经超越赢了比赛或大奖赛，这是人类史的一部分。」

红牛车队队长霍纳（Christian Horner）称韩密尔顿的成就很「疯狂」，但预料冠军争夺战将持续到12月的最后一场阿布达比大奖赛。

© 2021 AFP