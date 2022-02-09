英国GSK药厂：2021净利下滑近1/4 2022年展望佳

（法新社伦敦9日电） 英国药厂葛兰素史克（GSK）今天表示，继2020年该集团处分资产以增添获利后，2021年的净利下滑了近1/4。

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GSK发表声明说，去年税后获利降至较44亿英镑（约新台币1657亿元）略低。相较之下，2020年为57亿英镑，当时该集团因出售资产而推高净利。

去年该集团营收增长5%至341亿英镑，推升力道来自14亿英镑的疫情相关销售额，尤其是抗体治疗药物Sotrovimab。

GSK执行长华姆斯利（Emma Walmsley）表示：「经过另一个表现出色的季度后，我们为2021年画下坚挺的句点…并在动能充沛下迈入2022年。」

在伦敦上市的GSK集团预估，2022年营业利益将成长12%至14%，届时该集团将分拆其消费保健品业务。

上月，英国民生消费品巨擘联合利华（Unilever）宣布，收购GSK消费保健品部门的500亿英镑（新台币1兆8850亿元）开价不再追加，形同放弃收购。该部门由GSK和美国辉瑞（Pfizer）药厂共同拥有。

GSK不断遭到部分投资人批评，因为该药厂未能研发出成功的COVID-19疫苗。

© 2022 AFP